В интернет-магазине Apple появились амбушюры для наушников AirPods Max. Они представлены в пяти цветах — красном, голубом, зелёном, чёрном и белом.
В США амбушюры продаются по 69 долларов за пару (без учёта налога с продаж), а в России они стоят 7490 рублей. За эти деньги можно приобрести вполне приличные беспроводные или проводные наушники. Не топовые, конечно, но с вполне качественным звучанием.
Цвета амбушюр соответствуют цветам, в которых выпущены наушники AirPods Max. При желании можно разнообразить дизайн — например, если надеть на белые наушники красные амбушюры.
В настоящее время амбушюр для AirPods Max нет в наличии ни российском интернет-магазине Apple, ни в американском, указано лишь, что они «появятся скоро». Да и сами наушники уже раскуплены по предзаказам в лучшем случае до середины весны 2021 года. В России они продаются за 62 990 рублей.
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