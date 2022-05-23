AMD Процессоры

AMD представила процессор Ryzen 7000. Он намного производительнее топовых моделей Intel

Александр


Компания AMD анонсировала выпуск процессоров из серии  Ryzen 7000, предназначенных для настольных ПК. Производитель сравнил их с процессорами Intel (естественно, не в пользу последних).

Процессоры Ryzen 7000 основаны на 5-нанометровом техпроцессе и улучшенной архитектуре Zen 4. Самая топовая модель оснащена 16 ядрами, которые работают с тактовой частотой до 5 ГГц и обладают возможностью разгона до 5,5 ГГц. 

По словам AMD, Ryzen 7000 в многопоточном режиме примерно на 31% производительнее, чем новейший процессор Intel Core i9-12900K, который в настоящее время является одним из флагманских во всей линейке Intel. Ryzen 7000 совместим с материнскими платами, обладающими сокетом AM5. Предусмотрена поддержка DDR5, PCIe 5.0, HDMI 2.1, DisplayPort 2 и до 14 портов USB 3.x и USB-C с максимальной пропускной способностью 20 Гбит/c.



Продажи Ryzen 7000 начнутся этим летам. Тогда же будут объявлены цены на различные модели внутри этой линейки. Не исключено, что в дальнейшем AMD выпустит модификации Ryzen 7000 со сниженным энергопотреблением, предназначенные для использования в ноутбуках.
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Комментарии

+33
Keks08
«Начнутся этим летОм», а не летАм.
час назад в 12:51
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Seagull
–842
Seagull Keks08
Видимо, что бы писать грамотно, тоже нужны огромные вложения, видимо даже большие, чем в доработку приложения 😁
час назад в 13:03
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tellurian
+3728
tellurian
Ждём реальные тесты.
час назад в 13:11
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