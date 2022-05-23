AMD представила процессор Ryzen 7000. Он намного производительнее топовых моделей Intel

Компания AMD анонсировала выпуск процессоров из серии Ryzen 7000, предназначенных для настольных ПК. Производитель сравнил их с процессорами Intel (естественно, не в пользу последних).Процессоры Ryzen 7000 основаны на 5-нанометровом техпроцессе и улучшенной архитектуре Zen 4. Самая топовая модель оснащена 16 ядрами, которые работают с тактовой частотой до 5 ГГц и обладают возможностью разгона до 5,5 ГГц.По словам AMD, Ryzen 7000 в многопоточном режиме примерно на 31% производительнее, чем новейший процессор Intel Core i9-12900K, который в настоящее время является одним из флагманских во всей линейке Intel. Ryzen 7000 совместим с материнскими платами, обладающими сокетом AM5. Предусмотрена поддержка DDR5, PCIe 5.0, HDMI 2.1, DisplayPort 2 и до 14 портов USB 3.x и USB-C с максимальной пропускной способностью 20 Гбит/c.Продажи Ryzen 7000 начнутся этим летам. Тогда же будут объявлены цены на различные модели внутри этой линейки. Не исключено, что в дальнейшем AMD выпустит модификации Ryzen 7000 со сниженным энергопотреблением, предназначенные для использования в ноутбуках.