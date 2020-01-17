



Американская радиостанция KXL рассказала о необычном инциденте. Посетителю аэропорта Port of Portland настолько захотелось сыграть на PlayStation 4, что он достал консоль и подключил её к одному из мониторов, которые стоят в холле ожидания рейсов.



Мужчина начал играть в Apex Legends, а на просьбу отключить свою консоль от монитора ответил отказом. Он «очень вежливо» попросил дать ему возможность пройти миссию. Охранники аэропорта были чуть менее вежливы — помогли игроку завершить уровень досрочно, выдернув кабель из монитора. Им пришлось объяснять, что эти мониторы используются с другой целью — они информируют граждан о рейсах.



Мониторы расположены в холле аэропорта и никак не защищены. Любой может подойти и выключить их или подключить к ним что угодно. Видимо, до сих пор посетители проявляли сознательность и не трогали их, не говоря о том, чтобы подключать к ним свои консоли или ноутбуки.



Представитель Port of Portland Кама Симондс заявила, что этот инцидент «прекрасно иллюстрирует то, что не следует делать в аэропорте». Вероятно, чтобы избежать подобное в дальнейшем, аэропорту придётся каким-то образом защищать свои мониторы, например, делать невозможным подключение стороннего оборудования.







