Согласно последнему отчету аналитика Минг-Чи Куо, производство iPhone не восстановится до второго квартала 2020 года. В последние несколько недель Куо предупреждал о задержках и низком уровне вероятности возврата рабочей силы на заводы поставщиков Apple в Китае.



По словам Куо, значительно упали поставки объективов камер в последние месяцы от Genius Electronic Optical. Аналитик прогнозирует, что запасов линз осталось примерно на месяц, а их производство возобновится, как минимум, в мае.



Ожидая появления новых моделей, Куо прогнозирует, что в iPhone 2020 будет использована та же конструкция сверширокоугольного объектива, что и в iPhone 11.



Аналитик также упомянул, что смартфоны Apple с 5G всё еще находятся на пути к запуску осенью 2020 года. Он также сообщил, что несмотря на вспышку коронавируса, iPhone 9 или SE 2 всё еще могут быть представлены в первой половине 2020 года. Пока до конца неизвестно, насколько сильное влияние окажет на Apple эпидемия вируса в Китае.





