





В преддверии завтрашнего мероприятия Apple аналитик Минг-Чи Куо опубликовал свежий отчет для инвесторов, в котором он прогнозирует выход новых устройств на оставшуюся часть 2020 года. Он подтверждает предыдущие утечки, что новый iPad Air будет оснащен сканером отпечатка пальца Touch ID в боковой кнопке, а также сообщает о датчике кислорода в крови у новых Apple Watch.Помимо этого, аналитик прогнозирует, что у 5,4-дюймового iPhone 12 будет «чуть более узкая выемка». По словам Куо, мероприятие Apple 15 сентября будет посвящено новым Apple Watch и iPad Air. Он ожидает, что форм-фактор новых смарт-часов будет аналогичен текущему поколению.Ожидается, что iPad Air будет оборудован датчиком Touch ID в кнопке питания вместо Face ID. Куо считает, что, начиная с 2021 года все больше новых моделей iPad будут использовать сканер отпечатка пальца. По поводу этого аналитик не озвучил подробностей, поэтому есть вероятность, что грядущий iPad Pro будет оснащаться одновременно сенсорами Touch ID и Face ID.Что касается iPhone 12, Куо ожидает анонса в октябре. Он сообщает, что у 6,1-дюймового и 6,7-дюймового iPhone размер выреза будет аналогичен текущему поколению, в то время как у 5,4-дюймового iPhone будет более узкая выемка для отображения большего количества информации по углам в строке состояния.Кроме того, Куо сомневается в том, что Apple выпустит новые iPhone в этом году с поддержкой частоты обновления дисплея 120 Гц из-за проблем со временем автономной работы. Смартфоны с такими экранами компания выпустит в 2021 году. Куо подчеркивает, что емкость аккумулятора iPhone 12 уменьшится по сравнению с iPhone 11. В сочетании с 5G-модемом 120-герцовые экраны «значительно повредят пользовательскому опыту».Все четыре новые модели iPhone 12 будут поддерживать беспроводное соединение пятого поколения. Если верить прогнозам Куо, все модели выйдут в двух версиях: одна с поддержкой sub-6 ГГц, а другая с mmWave 5G. Аналитик полагают, что массовое производство версий iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с частотой sub-6 ГГц начнется в октябре.Куо не уточняет, когда начнется массовое производство или поставки моделей iPhone 12 mmWave 5G, но отмечает, что это произойдет после того, как будут отправлены варианты с поддержкой частот менее sub-6 ГГц.