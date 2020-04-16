Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed.



Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.



Expect iPhone 12 in Oct/Nov



🧻🧻🧻🧻🧻 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2020

Компания DigiTimes выпустила свежий отчет, в котором утверждается, что дата запуска следующего поколения iPhone с поддержкой сетей пятого поколения остается неопределенной из-за пандемии коронавируса COVID-19.Согласно информации из отчета, ожидается, что рынок смартфонов 5G будет расширяться в 2020 году, а наличие iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будет стимулировать спрос.Тем не менее, партнеры из цепочки поставок компонентов для смартфонов все больше сомневаются в том, что поставки комплектующих для моделей с 5G следующего поколения могут осуществляться в соответствии с необходимым графиком. По словам источников, производство чипов и комплектующих для iPhone 5G должно начаться к июню 2020 года, после чего в июле и августе должен произойти запуск сборки, чтобы представить смартфон в сентябре.Источники отмечают, что возникла неуверенность относительно того, будет ли Apple запускать свою флагманскую серию в сентябре этого года из-за ситуации с пандемией и слабого спроса со стороны конечного рынка.Другие аналитики ранее сообщали, iPhone 5G может быть отложен. В то же время китайская производственная линия находится на пути к восстановлению, но ограничения на поездки не позволили инженерам Apple попасть на производство, а из-за этого были задержаны ключевые решения и разработка прототипов.По словам Джона Прозера, запуск iPhone 12 должен быть отложен именно по этой причине:Прозер недавно сообщал о двухмесячной задержке в «лучшем случае». Источники в цепочке поставок, в частности Foxconn, рассказывали инвесторам, что iPhone 5G все еще может быть готов к осени. Это не исключает его выхода в октябре или ноябре.Джон Прозер 6 апреля написал в своем Твиттере, что испытание прототипов для всего модельного ряда iPhone 12 почти завершено. Отмечается, что эти утечки примерно на два месяца отстают от обычного графика, что говорит о неизбежности задержек.