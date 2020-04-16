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Компания DigiTimes выпустила свежий отчет, в котором утверждается, что дата запуска следующего поколения iPhone с поддержкой сетей пятого поколения остается неопределенной из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно информации из отчета, ожидается, что рынок смартфонов 5G будет расширяться в 2020 году, а наличие iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будет стимулировать спрос.

Тем не менее, партнеры из цепочки поставок компонентов для смартфонов все больше сомневаются в том, что поставки комплектующих для моделей с 5G следующего поколения могут осуществляться в соответствии с необходимым графиком. По словам источников, производство чипов и комплектующих для iPhone 5G должно начаться к июню 2020 года, после чего в июле и августе должен произойти запуск сборки, чтобы представить смартфон в сентябре.

Источники отмечают, что возникла неуверенность относительно того, будет ли Apple запускать свою флагманскую серию в сентябре этого года из-за ситуации с пандемией и слабого спроса со стороны конечного рынка.

Другие аналитики ранее сообщали, iPhone 5G может быть отложен. В то же время китайская производственная линия находится на пути к восстановлению, но ограничения на поездки не позволили инженерам Apple попасть на производство, а из-за этого были задержаны ключевые решения и разработка прототипов.

По словам Джона Прозера, запуск iPhone 12 должен быть отложен именно по этой причине:

Прозер недавно сообщал о двухмесячной задержке в «лучшем случае». Источники в цепочке поставок, в частности Foxconn, рассказывали инвесторам, что iPhone 5G все еще может быть готов к осени. Это не исключает его выхода в октябре или ноябре.

Джон Прозер 6 апреля написал в своем Твиттере, что испытание прототипов для всего модельного ряда iPhone 12 почти завершено. Отмечается, что эти утечки примерно на два месяца отстают от обычного графика, что говорит о неизбежности задержек.



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