Anbernic готовит по настоящему портативную консоль

Артем
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Раскладушка помещается в ладони и выглядит точь-в-точь как Game Boy SP.

Компания Anbernic уже зарекомендовала себя, как знаток ретроконсолей, работающих с использованием эмуляторов. Портативки воспроизводят тысчи игр прошлых поколений от NES и Sega до PlayStation 2 с уже трехмерной графикой. В основном, дизайн гаджетов Anbernic перенимается от старых монолитных консолей с кнопками управления рядом с дисплеем. Но, похоже создатели решили прервать тенденцию и анонсировали новую версию игрушки в складном формате. 

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Anbernic RG35XXSP — повторяет дизайн Game Boy SP. Квадратный корпус размером чуть больше ладони раскладывается и превращается в полноценную портативку. Дисплей сверху, управление снизу. В данной модели решили ограничиться классическим набором клавишь — стиков, как на PS2 нет. 


Зато начинка пополнилась модулем 5G для скоростного интернет-соединения, Bluetooth 4.2 позволяет подцепить сразу несколько контроллеров одновременно, а HDMI-порт перенести картинку на большой экран телевизора. Также анонсирована некая функция Moonlight, необходимая для потоковой передачи. Однако что она из себя представляет, разработчики пока держат в секрете. 

Пока дата выхода модели RG35XXSP не объявлена. Известно, что обновленная консоль выйдет в четырех цветах: серый и серебристый, а также черный и синий в порзрачном корпусе.
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Источник:
Android Police
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