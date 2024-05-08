Anbernic готовит по настоящему портативную консоль

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Раскладушка помещается в ладони и выглядит точь-в-точь как Game Boy SP.Компания Anbernic уже зарекомендовала себя, как знаток ретроконсолей, работающих с использованием эмуляторов. Портативки воспроизводят тысчи игр прошлых поколений от NES и Sega до PlayStation 2 с уже трехмерной графикой. В основном, дизайн гаджетов Anbernic перенимается от старых монолитных консолей с кнопками управления рядом с дисплеем. Но, похоже создатели решили прервать тенденцию и анонсировали новую версию игрушки в складном формате.Anbernic RG35XXSP — повторяет дизайн Game Boy SP. Квадратный корпус размером чуть больше ладони раскладывается и превращается в полноценную портативку. Дисплей сверху, управление снизу. В данной модели решили ограничиться классическим набором клавишь — стиков, как на PS2 нет.Зато начинка пополнилась модулем 5G для скоростного интернет-соединения, Bluetooth 4.2 позволяет подцепить сразу несколько контроллеров одновременно, а HDMI-порт перенести картинку на большой экран телевизора. Также анонсирована некая функция Moonlight, необходимая для потоковой передачи. Однако что она из себя представляет, разработчики пока держат в секрете.Пока дата выхода модели RG35XXSP не объявлена. Известно, что обновленная консоль выйдет в четырех цветах: серый и серебристый, а также черный и синий в порзрачном корпусе.