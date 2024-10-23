Anbernic выпустила портативную консоль RG CubeXX за $60. Просто топ для любителей ретро-гейминга

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Популярный производитель игровых консолей Anbernic представил новую приставку под названием RG CubeXX. Она значительно дешевле недавно вышедшей RG Cube, но уступает ей по некоторым характеристикам.Anbernic RG CubeXX предлагает компактный корпус с квадратным 3,95-дюймовым LCD-дисплеем и разрешением 720 x 720 пикселей. Главное отличие от старшей RG Cube — кастомная операционка на базе Linux вместо полоноценной ОС Android. Зато новинка стоит всего $60, а не $170.RG CubeXX работает на процессоре Allwinner H700 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и графикой Mali-G31 MP2 и 1 ГБ оперативной памяти. На корпусе есть два слота по карты памяти, порт USB-C, mini HDMI и 3,5-мм аудиопорт. Среди прочих особенностей — аккумулятор ёмкостью 3800 мАч, поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, два аналоговых джойстика с RGB-подсветкой, D-Pad, четыре кнопки и триггеры.Мощности этой консоли хватит для эмуляции классических игровых консолей вплоть до Sega Dreamcast или Sony PlayStation 1. Ждём старта распродаж на китайских маркетплейсах, чтобы купить Anbernic RG CubeXX по самой выгодной цене.