Споры «кто круче» между iPhone с брендами смартфонов на Android, казалось бы, теряют актуальность. Софта на обеих операционных системах одинаковое количество, вторая больше не лагает, и на ней меньше ограничений, а автономность больше не зависит от программного обеспечения. В плане дизайна спорить тоже не о чем — Android-устройства уже не копируют Apple — у них свой путь и свои решения.

Куда жарче было в начале 2010-х годов, в разгар противостояния. Чаще всего страдали пользователи Android — у них смартфоны быстро разряжались, Google Play был похож на недоразумение, а сама система жутко лагала. 

Яблочники на их фоне казались царями. Все лучшее получали они — софт разрабатывался прежде всего для айфонов. Паблик MDK выпустил мобильное приложение для iOS и провоцировал владельцев Android эксклюзивными постами и пометкой «Приложение MDK» при репосте оттуда. Instagram — одна из самых популярных соцсетей в мире, хотя в 2010 году это было приложение для владельцев айфонов, в Google Play его добавили только спустя два года. 

Шутки над адептами Android еще живы 

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Как ни странно, в сознании людей iPhone — все еще показатель высокого социального статуса, а Android — вторичность. Иначе не объяснить реакцию на пост пользователя Twitter @_gruzdeva. 

В комментариях пользователи разделились на две группы. Одни поддержали девушку, посчитав владельцев андроидов второсортными (в ряде случаев с помощью сарказма), вторые обозлились и начали оскорблять либо девушку, либо владельцев айфонов. 

Вот самые отборные реплаи: 

Если твит собирает так много ответов, а комментаторы спорят друг с другом, вывод один — автор достучался до эмоций пользователей. А значит фраза про Android-смартфон действительно показалась смешной или оскорбительной. И стереотип о модели смартфона и социальном статусе все еще жив. 

Вот похожая ситуация. В Instagram сториз с iPhone качественнее, чем с Android, это снова повод разжечь рознь между владельцами смартфонов, хотя на этот раз фидбек менее бурный. 

Android действительно вторичен. Спасибо, Twitter и Instagram

Иронично, что интернете пользователи iPhone и Android действительно неравны — первые круче. И платформы делают все, чтобы дисбаланс сохранялся.

Два признака владельца айфона: 

Отметка под постом. Соцсети синхронно пытаются уравнять статус людей и планируют отказаться от лайков. При этом никто не говорит об отметках, с какого устройства сделан пост. 

В Twitter и ВКонтакте это указывается. Во второй в начале 2010-х, когда метка только появилась, это был указатель социального статуса — паблики, вроде MDK, стабильно провоцировали пользователей на этой почве. Сейчас ситуация утихла, но назойливые метки все равно становятся поводом для троллинга. 

Смотрибельные сториз. Генеральный директор Instagram Адам Моссери подтвердил, что в соцсети качество видео в Stories с iPhone выше, чем с Android-смартфонов. По словам топ-менеджера, это баг, и разработчики решают проблему. Еще один способ вычислить владельца Android — у него сториз менее четкие. 

Кроме того, Apple не упускает возможности выделить своих пользователей. И неважно, практичнее ли пользоваться айфоном от этого, главное — чувство недоступности. Чтобы яблочник мог сказать: «Я так могу, а ты нет».

Два способа выделиться: 

Тире вместо дефиса. На iOS и macOS есть команда: двойное нажатие на дефис (--) равно тире (—). На Android, независимо от клавиатуры, это делается сложнее. Естественно, тратить больше секунды на знак препинания никто не будет, и владелец андроида поставит дефис, если не комплексует. 

Мемоджи. В iOS 13 разработчики позволили пользователям всех моделей iPhone создавать эмодзи с собственным лицом и пользоваться ими во всех приложениях. Теперь это новый способ идентификации яблочника — владелец андроида так не сможет. 

Как видите, iPhone остается показателем высокого социального статуса. Как минимум, на подколы на этой почве пользователи Android обижаются.



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