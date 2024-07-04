Андроид Figure 01 «устроился» работать в BMW. Навыки железки впечатляют

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Робот неплохо справляется, но у людей еще есть чему учиться. Прогресс в обучении засняли на видео.В ролике показано, как робот Figure 01 управляется с транспортировкой и установкой деталей. Он выполняет задание последовательно: большие пластины сложной формы переносит двумя руками, а если элемент помещается в одну руку, то может захватить сразу парочку — по одной в каждую руку. Правда в последнем случае, делает это поэтапно, когда человек может выполнить туже задачу за один подход и гораздо быстрее.Особенно впечатляет, что машина «видит» отверстия в деталях и подгоняет их точно под крепежные штифты на соседнем столе. Если элемент уложен не ровно, Figure 01 поправит ее легким толчком руки.Ну и самое главное — робот действует самостоятельно, без какого-либо вмешательства со стороны человека. Все действия, движения, исправление ошибок контролирует нейросеть.Ранее создатели Figure 01 продемонстрировали, как стальной помощник способен переносить пластиковые контейнеры.Несмотря на схожие по сложности действия, явно прослеживается эволюция в способностях робота. Стальные пластины значительно тоньше и требуют более точной установки.Ролик заканчивается демонстрацией логотипа BMW. Вероятно, в будущем Figure 01 сможет взять на себя часть физической работы, а освободившихся сотрудников направят в другой отдел.