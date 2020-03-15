После смерти Стива Джобса главной претензией к Apple стало отсутствие инноваций. Шутки об этом появились сразу — iPhone 5 вышел с экраном длиннее, чем у 4 и 4S, и это стало поводом для насмешек. На дисплей стало влезать больше текста — это то, ради чего стоит покупать самый дорогой и статусный смартфон?

К следующим поколениям было такое же отношение. В 2013 году вышел iPhone 5S в золотистом корпусе. Опять появились шутки, что это главная и единственная инновация. В 2015 году вышли розовые iPhone 6S и 6S Plus. Снова появились шутки, что целевой аудитории теперь не нужно покупать чехол, и что это настоящая революция.

И шутки оправданы. Если посмотреть на эволюцию айфонов, то можно заметить, что меняются они крайне медленно. В 2018 году Apple перешла на трехлетний цикл — теперь она будет эксплуатировать один дизайн в течение трех поколений. Но и до этого смартфоны компании менялись медленно.

Осенью 2016 года вышли iPhone 7 и 7 Plus. Второй действительно заслуживал внимания из-за двойной камеры, первый принципиально не отличался от iPhone 6. Да, у него были кнопка «Домой» с 3D Touch и защита от воды и пыли IP68. Но если не приглядываться и не читать статьи на профильных сайтах, отличия незаметны. Инновация — это выход iPhone X после 7 Plus, а это — незначительное обновление.

Android стремительно меняется. Но это плохо, а не хорошо

Как ни странно, несмотря на вопли пользователей в соцсетях, это плюс Apple, а не минус. На изменения айфонов нужно просто посмотреть с другого угла: да, новые модели принципиально не отличаются от предшественников, но и старые теряют актуальность медленнее.

iPhone X вышел в 2017 году. Он получил экран 19,5:9, «челку», Face ID и двойную камеру с вертикально расположенными модулями. В 2020 году актуальная модель — iPhone 11 Pro (или 11 Pro Max), и внешне он отличается только камерами, они расположены в квадратном блоке. В остальном айфон такой же — экран 19,5:9, «челка», Face ID.

А теперь посмотрите на OnePlus. В том же 2017 году вышла модель 5T. Она получила экран с широкой рамкой, экран AMOLED с соотношением сторон 18:9, быстрой зарядкой двойной камерой с горизонтально расположенными сенсорами. Спустя те же три года смартфон считается старьем. Актуальная модель 7T ушла далеко вперед — экран 90 Гц, каплевидный вырез, тройная камера, еще более быстрая зарядка Warp Charge.

Нужна долговечность, а не инновации

Android любят противопоставлять Apple по части прогресса и стремления к совершенству. Правда, у этого есть обратная сторона — из-за сильного стремления к изменениям, смартфоны становятся недолговечны. Эти бренды стремятся к изменениям, но не пытаются придумать долговечное решение, которое сделает смартфон актуальным хотя бы на два года. Apple же стремится именно к этому — в доказательство переход к тому самому трехлетнему циклу.

Apple важно, чтобы айфоны были долговечными. Они дольше поддерживают обновления операционной системы (5S получал их в течение шести лет), они же медленнее меняются внешне, а новые технологии, вроде Face ID, рассчитаны на длинную дистанцию.

Сканеры отпечатков пальцев с 2017 года сильно изменились. Сначала они были наружными, потом переехали под экран и продолжили меняться. Первые датчики были оптическими, а потом Samsung Galaxy S10 и S10+ предложили ультразвуковые и отодвинули предшественников на задний план.

Face ID же вышел в 2017 году и спустя три года остается безальтернативно лучшим сканером лица. Его надежность позволила отказаться от Touch ID и сделать его единственным способом разблокировки по биометрии.

Apple важно удерживать аудиторию

Ее лояльность держится на четырех факторах: простота пользования, баланс характеристик (не лучшие ни в чем, но достойные по всем параметрам) премиальность и та самая долговечность.

Что до претензий, то пользователи интернета, следящие за мобильной индустрией, и реальная аудитория Apple — это разные люди и смотрят они на айфоны по-разному. Первые детально изучают характеристики, сравнивают их с Android.

Для вторых же новый айфон — выбор по умолчанию, за индустрией они не следят, на Android тоже. Медленное изменение айфонов они тоже не заметят, потому что думать о новом смартфоне приходится раз в три года, не чаще.

Нужно найти оптимальные решения, а не экспериментировать

Развитие смартфонов особенно замедлилось в 2017 году. Производители уменьшили рамку и уперлись в тупик. С того момента они опробовали ряд дизайнерских решений для размещения фронтальной камеры (челка, капля, точка, выдвижная), но не определили лучшее и не пришли единому.

Зато дизайнерские эксперименты поднимают продажи смартфонов. А вместе с этим снижают жизненный цикл предшественников. Apple же сразу определилась с наилучшим решением и использует его третий год. Оказывается, так тоже можно быть на вершине.





