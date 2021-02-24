Компания Anker создала аккумулятор, который умеет прикрепляться к iPhone с поддержкой MagSafe и заряжать его без использования кабеля. В продаже он появится 3 марта 2021 года и будет стоить около $40.Емкость Anker PowerCore 5K Wireless Power Bank составляет 5000 мАч, и внешне он выполнен в стиле уже существующих продуктов Anker — скругленные углы, матовый пластик, световые индикаторы для отображения уровня заряда пауэрбэнка. Девайс оснастили разъемом USB-С, который работает в обоих направлениях — через него можно зарядить сам PowerCore, либо зарядить от него другой девайс с помощью кабеля USB-С.Однако есть один нюанс. К сожалению, PowerCore может заряжать iPhone через MagSafe с максимальной мощностью всего в 5 ватт. При этом сертифицированные Apple зарядные устройства MagSafe способны отдавать до 15 ватт. В результате пауэрбэнк от Anker может предложить только одно преимущество MagSafe — закрепление на задней стороне iPhone, но не дает быстрой зарядки.Ранее неоднократно упоминалось, что Apple разрабатывает собственный аккумулятор MagSafe, но пока сталкивается с некоторыми трудностями. Теоретически фирменный аксессуар должен заряжать устройства Apple с мощностью до 15 ватт. Однако на данный момент все упоминания об этом устройстве удалены из iOS 14.5, поэтому нельзя с уверенностью сказать, когда оно выйдет и выйдет ли вообще.