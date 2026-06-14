Анонимность и бездействие: как сорванные номера электросамокатов создают угрозу пешеходам, а операторы кикшеринга сидят сложа руки

Содержание

Угроза на тротуарах: статистика ДТП

Зачем самокатам номера и какова их роль в рамках закона?

Помогает ли подмена или уничтожение номера избежать наказания?

Тестирование видеофиксации и эффект «сорванных номеров»

Работают ли боты гражданского контроля?

Сбои GPS и безнаказанность

Итог

В России продолжается противостояние между пешеходами, операторами кикшеринга и водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ). С введением жестких правил и номерных знаков для электросамокатов нарушители нашли способ уходить от ответственности. На это обратила внимание редакция iGuides.ru: в Москве и Санкт-Петербурге пользователи сервисов намеренно портят номера, таким образом избегают штрафов за опасную езду и поездки в двоем. Как устроен контроль за СИМ и насколько эффективны современные методы фиксации нарушений — в нашем материале.Проблема безопасности пешеходов в России остается крайне острой. Согласно официальным данным Госавтоинспекции, в 2025 году число аварий с участием СИМ выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Всего за этот период в стране было зафиксировано 3,2 тысячи таких ДТП, в которых погибли 68 человек, а еще 3,38 тысячи получили травмы различной степени тяжести. Антилидером по количеству происшествий традиционно стала Москва (629 аварий). Высокие показатели аварийности сохраняются и в текущем 2026 году, что заставляет власти и бизнес внедрять все более жесткие меры контроля.Индивидуальные номера на прокатных самокатах работают инструментом правоприменения и выполняют ключевую функцию — деанонимизацию нарушителя. С юридической точки зрения, СИМ признаны полноправными участниками дорожного движения, а их водители обязаны соблюдать ПДД.В теории номерной знак позволяет:• Идентифицировать конкретное транспортное средство по аналогии с автомобильными номерами;• Быстро связать факт нарушения с конкретным аккаунтом арендатора в базе данных кикшеринговой компании;• Доказать факт нарушения для вынесения штрафов ГИБДД или оператором сервиса.На деле, большинство устройств продолжают сдаваться в аренду, несмотря на сорванные идентификаторы, что в той или иной степени препядствует пресечению правонарушений и увеличивает дает чувство безнаказанности пользователям СИМ.Операторы кикшеринга заявляют, что скрывать знаки бессмысленно. Каждый самокат непрерывно передает в систему свои телематические данные (GPS/ГЛОНАСС координаты). Чтобы вычислить нарушителя, компании достаточно сопоставить время и точное место инцидента, попавшего на камеру, с внутренним треком поездки конкретного пользователя. Таким образом, отсутствие или подмена номеров лишь усложняет первичную обработку данных, но не гарантирует безнаказанность.Для автоматизации процесса контроля в крупных городах России начали тестировать системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД с помощью дорожных камер и нейросетей. Камеры обучают распознавать такие нарушения, как езда вдвоем, непредоставление преимущества пешеходам или проезд по пешеходному переходу.По данным представителей кикшеринга (в частности, Whoosh), внедрение номеров изначально позволило снизить долю нераспознанных нарушений и увеличить их выявляемость примерно на 30%.Однако появление камер, как инструмента дополнительного контроля, спровоцировало волну саботажа: недобросовестные пользователи начали массово срывать, заклеивать или пачкать номерные наклейки перед поездкой, что делает эффективность видеофиксации сомнительной мерой.В качестве вспомогательной меры общественной борьбы Ассоциация операторов микромобильности запустила специализированный Telegram-бот (например, @Samokat_ru_bot), куда любой прохожий может отправить жалобу на нарушителя. К системе подключены крупнейшие сервисы: «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.Инструмент буквально поделил пользователей на три лагеря. Одни считают бота эффективным способом покарать «лихачей», другие клеймят таких блюстителей правопорядка доносчиками и «стукачами», третьи вовсе сомневаются в добросовестности службы поддержки на обращения. И мнение последних небезосновательны сразу по нескольким причинам:В связи с блокировкой Telegram, инструмент попросту недоступен большинству пользователей, при том что мигрировать в MAX бот не спешит.Пешеходы массово жалуются, что самокат проносится мимо слишком быстро. Успеть достать телефон, включить камеру и четко сфотографировать номер практически невозможно.Бот в обязательном порядке требует указать точный номер СИМ, адрес и время. Если водитель сорвал наклейку, рядовой гражданин теряет возможность отправить полноценную жалобу, так как идентифицировать самокат визуально становится невозможно.Один из главных инструментов регулирования СИМ в городах — это автоматическое снижение скорости в так называемых «медленных зонах» (парках, скверах, оживленных улицах) и полный запрет на въезд в определенные локации.Самокат пересекает невидимую границу, координаты уходят на сервер, и система программно снижает скорость до допустимой. Однако в условиях нестабильного GPS самокат «теряется» в пространстве. Бортовой компьютер может считать, что устройство находится в сотнях метров от реальной точки — например, в Москве СИМ часто «телепортируется» в аэропорты или отображается на дне реки. В этот момент система либо полностью блокирует самокат в целях безопасности, либо, напротив, не снижает скорость там, где это жизненно необходимо, создавая прямую угрозу для пешеходов.Если нарушитель сорвал или заклеил номерной знак, оператор должен вычислить его путем сопоставления времени нарушения на городской камере с GPS-треком поездки. Но нестабильная сеть в связке со сбоями GPS превращают этот метод в лотерею. Если из-за «глушилок» трек поездки отображается в виде ломаной линии или прерывается на несколько минут, доказать, что именно этот конкретный самокат проехал под камерой в 14:02, становится юридически невозможно. Так нарушители сорвавшие номера в зонах аномальной работы GPS получают практически стопроцентную безнаказанность.Справедливости ради, крупные игроки рынка кикшеринга начали оснащать свои устройства IoT-модулем — «электронным мозгам», способным стабильно принимать сигнал даже в случае потери сигнала со спутников. Насколько всеобъемлющее распространение получила эта технология известно только компаниям.На бумаге двухколесных гонщиков систематически отлавливают, выписывают крупные штрафы, лишают аккаунтов, в том числе при помощи распознавания номеров дорожными камерами. По статистике кикшеринговых компаний, без нарушений проходят 99% поездок. Буквально, самый безопасный транспорт. Но стоит дойти до ближайшей парковки электросамокатов и все будто бы иначе: большинство устройств изо дня в день арендуются в комплекте с оторванными знаками. Восстанавливать идентификаторы никто не спешит. Вероятно, безопасность окружающих от них не зависит и внутренняя система контроля работает как часы. Но это не точно.Даже если «спасение утопающих дело рук самих утопающих», вырисовывается не самая обнадеживающая картина. Чтобы наказать нарушителя, буквально должны сойтись все звезды: стабильная спутниковая связь или наличие передового модуля в электросамокате, нетронутые номера, камера смартфона всегда наготове, а скорость реакции прокачана до 80 уровня. Честно говоря, такая цепочка больше похожа на счастливое стечение обстоятельств, чем на реальную ситуацию, в которой можно защитить себя и окружающих, а не возлагать надежды на всевидящее око оператора кикшеринга.