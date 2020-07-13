





На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появился смартфон Qin Q. Внешний вид новинки — это что-то среднее между MP3-плеером и карманной консолью. Устройство поддерживает 4G и предназначено в первую очередь для детей.По словам производителя, Qin Q предназначен для детей, которые еще не научились писать и читать. Смартфон позволяет общаться с помощью голосовых сообщений и звонков. Записать и отправить такое сообщение можно нажатием одной кнопки.Безопасность новинки обеспечивает специальное ПО, запрещающее установку сторонних приложений. С его помощью родители смогут контролировать список контактов ребенка, а постоянно активный GPS-датчик позволит в любой момент узнать его местонахождение.Xiaomi Qin Q пока доступен только в Китае, а его стоимость по текущему курсу составляет около 4000 рублей. Новинка поддерживает только китайский язык, мессенджер и голосовой ассистент. Возможно, в ближайшее время компания выпустит смартфон на глобальный рынок с русской локализацией.