ZTE анонсировала презентацию смартфона Axon 20 5G, которая состоится 1 сентября. Это будет первое устройство с невидимой селфи-камерой. На тизере не видно каких-либо отверстий и вырезов.

ZTE

Помимо этого было опубликовано еще одно изображение с Axon 20 5G, на котором этот смартфон сравнивается с устройствами, использующими отверстия, вырезы или выезжающую фронтальную камеру.

ZTE

Над технологией встраивания селфи-камеры под экран работают и другие производители, среди которых OPPO и Xiaomi. Судя по всему, ZTE первой сумела доработать это решение.

Осталось дождаться официальной презентации новинки, чтобы как следует разглядеть реализацию подэкранной селфи-камеры. У ранних прототипов OPPO с подобным решением можно было разглядеть месторасположение фронтального объектива если как следует приглядеться.  


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Источник:

Tweakers Tweakers

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