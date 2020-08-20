





ZTE анонсировала презентацию смартфона Axon 20 5G, которая состоится 1 сентября. Это будет первое устройство с невидимой селфи-камерой. На тизере не видно каких-либо отверстий и вырезов.Помимо этого было опубликовано еще одно изображение с Axon 20 5G, на котором этот смартфон сравнивается с устройствами, использующими отверстия, вырезы или выезжающую фронтальную камеру.Над технологией встраивания селфи-камеры под экран работают и другие производители, среди которых OPPO и Xiaomi. Судя по всему, ZTE первой сумела доработать это решение.Осталось дождаться официальной презентации новинки, чтобы как следует разглядеть реализацию подэкранной селфи-камеры. У ранних прототипов OPPO с подобным решением можно было разглядеть месторасположение фронтального объектива если как следует приглядеться.