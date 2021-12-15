





Новинка от Roborock станет доступной для российских покупателей до конца 2021-го года. Станция будет оснащена функцией циклонного всасывания, что позволит ей эффективно опустошать контейнер для сбора пыли, находящийся внутри пылесоса. Бак станции, в котором находится мешок для пыли, легко снимается и промывается, а сам мешок, обладая впечатляющим объемом в 1,8 литра и будучи обработанным специальным антибактериальным средством, оснащен специальным механизмом, предотвращающим утечку пыли при его опустошении.Устройство отвечает всем последним стандартам отрасли и подойдет для людей с повышенной аллергической реакцией на пыль. Так же, как и сами роботы пылесосы от Roborock, станция для автоматической очистки располагает фильтрами высокой эффективности очистки стандарта HEPA, что предотвращает попадание в воздух до 99,99% частиц размером до 0,3 микрон. Кроме этого, станция оснащена интеллектуальными алгоритмами сбора пыли. Она будет следить за тем, чтобы Roborock S7 был готов к уборке всегда, когда он может понадобиться. Основываясь на информации о количестве запусков пылесоса, продолжительности уборок, последнем запуске и даже времени суток, станция будет автоматически запускать очистку. Также запустить очистку или задать расписание очисток на определенное время всегда можно в мобильном приложении Roborock.Щетки, встроенные в основание станции, очищают зарядные электроды робота при каждой стыковке, поддерживая их активность и избавляя пользователя от необходимости их протирать. На оборотной стороне расположена интегрированная система для крепления проводов, которая поможет содержать в порядке кабели от самой станции очистки и станции для зарядки пылесоса, а всему комплексу устройств – соответствовать минималистичному дизайну даже во время ежедневного использования.В начале 2022 года в продаже появится и комплект Roborock S7+, который будет предполагать совместное приобретение нового робота-пылесоса и станции для автоматической очистки пылесоса. Рекомендованная стоимость станции автоматической очистки в России составит 24 990 руб.