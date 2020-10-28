Netflix объединяется с CASETiFY для запуска серии аксессуаров для iPhone по мотивам сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Чехлы, зарядки и кейсы для AirPods получат знаковые элементы событий, которые знакомы всем фанатам шоу.
Коллекция Stranger Things x CASETiFY также включает чехол в форме вафли с надписью «Friends Don’t Lie». С помощью инструментов персонализации можно добавить на аксессуар надпись с фирменным перевернутым шрифтом.
Предварительные заказы на серию стартуют 28 октября, а начало продаж намечено на 6 ноября. Стоимость аксессуаров начинается с 25 долларов. По словам главы CASETiFY, это серия посвящена фанатам сериала «Очень странные дела», которые с нетерпением ждут следующего сезона.
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Коллекция Stranger Things x CASETiFY также включает чехол в форме вафли с надписью «Friends Don’t Lie». С помощью инструментов персонализации можно добавить на аксессуар надпись с фирменным перевернутым шрифтом.
Предварительные заказы на серию стартуют 28 октября, а начало продаж намечено на 6 ноября. Стоимость аксессуаров начинается с 25 долларов. По словам главы CASETiFY, это серия посвящена фанатам сериала «Очень странные дела», которые с нетерпением ждут следующего сезона.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru