Представлена HyperOS 2.0 на базе Android 15 для смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Что нового?

Компания Xiaomi подтвердила выпуск крупного обновления прошивки для нескольких десятков моделей смартфонов, вышедших как под её основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco. Апдейт будет основан на Android 15, и он переведёт эти устройства на HyperOS 2.0 с MIUI или предыдущей версии HyperOS.
Смартфоны, которые будут обновлены:
— Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T
— Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12
— Poco F6 Pro, Poco F6, Poco X6 Pro, Poco X6, Poco M6 Pro 5G
Что нового добавит Android 15 и HyperOS 2.0:
Улучшенный пользовательский опыт. В Android 15 будут внесены различные улучшения: оптимизация времени автономной работы, повышение производительности и новые функции конфиденциальности. HyperOS 2.0, основанная на фундаменте первой версии, может ещё больше усовершенствовать эти улучшения и интегрировать их с собственными программными функциями Xiaomi.
Улучшенная безопасность. Апдейт будет включать в себя новейшие исправления и протоколы безопасности для защиты пользовательских данных и конфиденциальности. Это особенно важно для пользователей, которые используют смартфоны для таких важных задач, как мобильный банкинг или онлайн-транзакции.
Интеграция функций и инновации. HyperOS 2.0 может использовать возможности Android 15, чтобы предложить еще больше интегрированных и удобных функций. Это может коснуться таких областей, как многозадачность, управление уведомлениями или возможности настройки.
Непрерывность экосистемы. Операционная система HyperOS призвана обеспечить бесшовное взаимодействие между всеми устройствами Xiaomi, которые есть у пользователя. С обновлением до версии 2.0 пользователи могут ожидать дальнейших улучшений, в том числе тех, что позволят обеспечить быструю и удобную передачу данных, синхронизацию работы приложений и более тесное взаимодействие устройств.
Дата релиза HyperOS 2.0 пока неизвестна, но исходя из предыдущего опыта можно предположить, что Xiaomi начнёт выпускать обновления уже через пару недель после выхода следующего крупного апдейта Android. В настоящее время бета-версии Android 15 проходят открытое тестирование, в том числе на нескольких моделях Xiaomi, а официальный выпуск следующей версии Android может состояться в июле или августе.
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