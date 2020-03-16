Британский производитель Apex официально представил свой концепт полностью электрифицированного суперкара AP-0 в Лондоне. Легкий автомобиль создавался под впечатлением от гоночных трасс, но он вполне подходит для повседневной езды.





В дизайне сочетается футуристическая аэродинамика с электрической мощностью современного суперкара. Кузов AP-0 изготавливается из углеродного волокна со специальными модульными пространственными рамами для усиления конструкции. Такой подход повышает жесткость и делает автомобиль легким и прочным.



Apex разрабатывал кузовной дизайн с учетом аэродинамики, сделав переднюю часть таким образом, чтобы направлять встречный поток воздуха под колеса через специальный диффузор.



Его 90-киловаттный батарея обеспечивает мощность 650 л.с., 580 Нм крутящего момента и максимальную скорость 305 км/ч. Вес корпуса вместе с аккумулятором составляет всего 1200 кг. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. По словам Apex, электромобиль получит 515 км запаса хода. Производство Apex AP-0 начнется в 4 квартале 2022 года, а его стоимость составит около 184 000 долларов.