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Apple банкует: раскрыт главный и самый мощный апгрейд iPhone 18
Цена останется прежней, считают аналитики.
Согласно свежим данным южнокорейской компании KB Securities, базовая модель iPhone 18 получит сразу 12 ГБ оперативки. Для сравнения, актуальные «базовички» имеют всего 8 ГБ, так что прирост составит внушительные 50%.
Такой шаг со стороны Apple продиктован вовсе не гонкой характеристик ради красивых цифр в рекламе, а жесткой необходимостью. Компания активно развивает свой ИИ Apple Intelligence и SiriAI, который требует ресурсов больше, чем когда либо. Поскольку большинство запросов нейронки обрабатываются локально, на самом устройстве (ради конфиденциальности пользователей), для плавной работы алгоритмов и устройства в целом, текущих объемов памяти будет мало.
Интересно, что такой шаг еще больше размоет грань между «прошками» и обычными версиями смартфонов в плане объема ОЗУ. При этом, если верить информаторам, Apple не будет повышать цены из-за апгрейда.
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Комментарии ()
Давайте сразу 64 гига вкорячим и не будем никому делать голову
Вчера в 23:02
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