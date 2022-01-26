



Apple нанимает сотрудников для тестирования беспилотных автомобилей. Но не стоит радоваться, проект Apple Car все еще в плачевном состоянии.



Еще 11 человек пополнили ряды тестировщиков корпорации. К сожалению мы не увидим инновационных автомобилей с яблоком на капоте. Скорее всего, это будут банальный Lexus или другая модель, на крыше которого установлена беспилотная технология от Apple. Во избежание несчастных случаев на дороге, как это случалось с Tesla , система требует тщательного исследования и огромного количества тестов. Благо, нехватки водителей желающих поучаствовать в эксперименте, не наблюдается. На данный момент приспособление тестируют 69 автомобильных брендов, а общее количество сотрудников желающих прокатиться за рулем беспилотных машин составляет 148 человек.





Выпустит ли Apple свой собственный автомобиль, на данный момент неизвестно. Мы уже рассказывали, что разработка Apple Car резко замедлилась в связи с уходом персонала в Meta. Но даже если «купертиновцы» откажутся от создания «яблочного» транспорта, реализация беспилотных модулей станет большим шагом в развитии автопрома.





