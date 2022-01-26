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Apple нанимает сотрудников для тестирования беспилотных автомобилей. Но не стоит радоваться, проект Apple Car все еще в плачевном состоянии.

Еще 11 человек пополнили ряды тестировщиков корпорации. К сожалению мы не увидим инновационных автомобилей с яблоком на капоте. Скорее всего, это будут банальный Lexus или другая модель, на крыше которого установлена беспилотная технология от Apple. Во избежание несчастных случаев на дороге, как это случалось с Tesla, система требует тщательного исследования и огромного количества тестов. Благо, нехватки водителей желающих поучаствовать в эксперименте, не наблюдается. На данный момент приспособление тестируют 69 автомобильных брендов, а общее количество сотрудников желающих прокатиться за рулем беспилотных машин составляет 148 человек. 

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Выпустит ли Apple свой собственный автомобиль, на данный момент неизвестно. Мы уже рассказывали, что разработка Apple Car резко замедлилась в связи с уходом персонала в Meta. Но даже если «купертиновцы» откажутся от создания «яблочного» транспорта, реализация беспилотных модулей станет большим шагом в развитии автопрома.



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