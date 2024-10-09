Apple, что за фокусы? Новые iPhone не заряжаются по проводу

Фархад
iPhone

Пожалуй, перехода iPhone с проприетарного Lightning на народный USB-C ждали не меньше второго пришествия Джобса. Казалось, что с релизом iPhone 15 все наконец-то обретут счастье. Однако не для всех пользователей процесс прошёл гладко: у многих людей осталась куча полезных аксессуаров на Lightning. Но самое ужасное — новые iPhone работают не со всеми кабелями USB-C и зарядками.

Ситуация мне показалась странной с самого начала, но я не придал этому значения и даже не стал разбираться, посчитав, что мне попались бракованные кабели Baseus. Причём индикатор зарядки на коннекторе подсвечивался, но процесс не шёл. Дома я заряжаю iPhone только от беспроводной станции, поэтому с проводами дальше заморачиваться не видел смысла. Но, как выяснилось, не только я с таким столкнулся. 

На днях наш главред Георгий Лямин заметил такую же проблему: его iPhone 15 Pro Max отказывался заряжаться от новых фирменных чарджеров HUAWEI и HONOR. Оказывается, Apple оборудовала свои iPhone не самым универсальным портом USB-C, который отказывается работать с кабелями без сертификации PD. Поэтому не все провода и переходники подходят к iPhone 15 и новее. К слову, такой же подход в последние годы использует Samsung.

Но и тут есть своя «чёрная дыра» — в некоторых случаях iPhone заряжается от кабеля, где нет официальной поддержки Power Delivery, а бывает и так, что провод с лейблом PD на коробке отказывается работать. Как после этого покупать кабели для iPhone, чтобы не ошибиться? Либо выбирать оригинальные лоты от самой Apple, либо тщательно изучать отзывы покупателей на площадках или смотреть обзоры на провода на YouTube.

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Источник:
Лямин
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Комментарии

+720
jkttim
Если есть деньги на iPhone последней модели, то уж купи нормальный кабель для него. В чем проблема то?
час назад в 12:25
#
+252
Holldann jkttim
Так тут не в деньгах проблема. «Мировое правительство» (сарказм, если что) для того продвинула использование универсального разъема, чтобы всё со всем работало и нужно было меньше производить разнородных зарядок и кабелей. А в итоге ничего не поменялось, по сути.
час назад в 12:34
#
Фархад Усманов
+117
Фархад Усманов jkttim
Согласен, если речь идёт о проводах по 100 рублей за кг, но я покупал кабели Baseus по 1,5-2 тысячи рублей (они и не работают) — вроде нормальный бренд, с их хабами, зарядками и пауэрбанками проблем не было. Тот, что рекомендует Apple стоит от $69 или 10к в наших реалиях
час назад в 12:37
#
Вася Вотафаков
+6002
Вася Вотафаков
Купил подруге 15пм. И кучку кабелей от Бейсус, Есагер и прочее. Полет отличный. В машине тож кабель, но какой-то ноунейм и от чего даже не помню. Заряжает от прикуривателя. Норм. Еще втыкал какой-то кабель от фонарика китайского. Короткий. Тонкий. Сантиметров 15-20. Полет отличный. И на десерт. Втыкал через переходники. Микроюсб на типси. Тож все чётко. Кабеля разные. Где-то usb-type c, где-то type c-type c. Но. Есть одно большое но. Все зависит от адаптера питания. Он должен быть хорошим и минимум 30 ваттным. 20 ваттный не заряжает 15пм в плюс, если вы им еще и пользуетесь при этом.
58 минут назад
#

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