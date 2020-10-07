





Apple планирует добавить iPhone 5с и 15-дюймовую версию MacBook Pro mid 2014 в список устаревших продуктов во всех странах 31 октября. Об этом сообщает сайт MacRummors со ссылкой на внутреннюю записку компании.Напомним, устройства из списка устаревших не подлежат ремонту в Genius Bar и авторизованных сервисных центров. Ноутбук сохранит право на обслуживание на неопределенный срок при условии наличия запасных частей.Представленный вместе с iPhone 5s в сентябре 2013 года, iPhone 5c представлял собой переупакованный iPhone 5 в цветные пластиковые корпуса. Он был доступен в синем, зеленом, розовом, желтом и белом цветах. Устройство было нацелено на покупателей с ограниченным бюджетом.В целом iPhone 5c на момент запуска получился довольно неоднозначным устройством. В 2013 году пластиковые корпуса активных пользователям гаджетов успели наскучить, а помимо этого в серии использовался прошлогодний процессор при небольшой разнице в стоимости по сравнению с 5s, а еще у него отсутствовала киллер-фича того времени — сканер отпечатка пальца Touch ID. А вы помните iPhone 5c, не забудьте рассказать нам в комментариях.