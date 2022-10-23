Apple готовит четыре новых устройства Mac. Три из них выйдут в этом году

В ближайшие несколько месяцев Apple планирует представить несколько новых компьютеров Mac, в том числе новые модели MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro. Об этом сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман.Он сказал, что компания продолжает работу над первым Mac Pro с процессоре Apple Silicon, и, как сообщается, она наращивает внутреннее тестирование устройства. По полученной им информации, настольный компьютер Mac будет оснащен процессорами, которые как минимум в два или даже четыре раза мощнее, чем M2‌ Pro и ‌M2‌ Max, которые мы можем увидеть в новых MacBook Pro.Гурман ожидает, что Mac Pro будет предлагаться с вариантами на 24 или 48 ядер у центрального процессора и 76 или 152 ядер у графического, а также до 256 ГБ памяти.Гурман добавил конкретную информацию об одной конфигурации ‌Mac Pro‌, которая, по-видимому, проходит активное тестирование в Apple: модель с 24 ядрами ЦП (включая 16 ядер производительности и 8 ядер эффективности), 76 графическими ядрами и 192 ГБ памяти. Говорят, что компьютер работает под управлением macOS Ventura 13.3.Гурман также сказал, что новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут доступны в конфигурациях ‌M2‌ Pro и ‌M2‌ Max. Сообщается, что ‌у M2‌ Max будет 12 ядер ЦП и 38 ядер графического процессора, а также по-прежнему будет иметь до 64 ГБ оперативной памяти. ‌M2‌ Max будет доступен для моделей с дисплеем обоих размеров.Предположительно, Mac mini следующего поколения будет оснащен тем же чипом M2, что и MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro. Apple протестировала чип M2 Pro внутри нового Mac mini с увеличенным числом ядер, но Гурман не дал никаких дополнительных разъяснений относительно того, продолжает ли компания работу над этой моделью.Инсайдер не ожидает, что новый Mac Pro будет запущен до 2023 года, Он сказал, что он ожидает, что модели MacBook Pro и Mac mini следующего поколения будут выпущены «в ближайшие месяцы».