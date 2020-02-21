



Компания Apple запатентовала смартфон, который не похож ни на одно другое мобильное устройство. Скорее всего, нечто подобное не выйдет ни в этом году, ни в следующем, но очевидно, что хотя бы часть запатентованных идей будет использована при создании новых моделей iPhone.



В патенте описывается смартфон, полностью покрытый стеклом. В настоящее время стекло в смартфонах Apple используется для защиты экрана и задней части корпуса, а боковые грани металлические с пластиковыми элементами для антенн. Задумка Apple заключается в том, чтобы создать смартфон, заключённый в монолитный стеклянный корпус.



В патенте также упоминается возможность добавления дополнительных экранов на грани устройства или заднюю часть корпуса. На иллюстрации показано, как может выглядеть такое устройство:







Схематически такой гаджет выглядит не очень красиво, но в реальной жизни он наверняка смотрелся бы очень эффектно. Дизайнеры, специализирующиеся на рисовании неофициальных рендеров, в скором времени покажут, каким мог бы быть этот смартфон.



Нечто подобное у компании Samsung появилось в 2014 году — речь о смартфоне Galaxy Note Edge с мини-экраном, размещённом на правом торце. Впоследствии эта идея переросла в выпуск флагманских устройств, края экранов которых лишь немного закруглены. Дизайнеры Apple потратили несколько лет на то, чтобы развить эту идею. добавив несколько новых элементов.



Стоит понимать, что наличие этого патента вовсе не означает, что Apple обязательно выпустит такой смартфон. Компания может просто защищать свои идеи и в том случае, если кто-то реализует их, будет получать патентные отчисления, как зачастую происходит. У Apple очень много патентов, в том числе довольно старых, и далеко не во всех описаны реально выпущенные устройства. В любом случае, этот документ показывает, в каком направлении движутся дизайнерские задумки Apple, и конкуренты из числа китайских производителей наверняка уже задумались о создании смартфонов с полностью стеклянным корпусом и несколькими экранами.







