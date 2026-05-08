Apple готовит iPhone с совершенно новым типом экрана. Это будет что-то эмэйзинговое!

По данным инсайдера с псевдонимом Schrödinger, Samsung ведёт разработку голографического дисплея для смартфона Apple с кодовым названием Spatial iPhone («Пространственный iPhone»). Экран с модельным идентификатором MH1 или H1 сочетает систему отслеживания взгляда с дифракционным управлением световыми лучами.

Микроскопические структуры внутри дисплейного слоя изгибают свет и направляют его под точными углами прямо к глазам пользователя, создавая ощущение глубины без использования очков. Для этого AMOLED-матрицу встроен голографический слой, позволяющий объектам визуально парить над стеклянной поверхностью. Дополнительный алгоритм даст пользователю возможность наклонять устройство, чтобы увидеть объекты в видео под разными углами.Для двухмерных задач дисплей сохраняет 4K-разрешение, а голографический слой будет активироваться только для определённого контента. Такой подход сам Schrödinger называет «нулевой потерей чёткости»: он призван избежать ухудшения качества изображения, которое было характерно для старых 3D-экранов на основе линзовых решёток. Проект MH1 находится на первой стадии исследований и разработки (R& D phase 1), а появление голографических смартфонов в продаже ожидается примерно к 2030 году.Исследовательское подразделение Samsung Advanced Institute of Technology публикует работы по технологии тонкопанельной голографии с 2020 года, когда в журнале Nature Communications был описан прототип экрана толщиной около одного сантиметра, способный воспроизводить голографическое 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду.Интерес Apple к голографическим и свободным от очков 3D-дисплеям прослеживается почти два десятилетия. Ещё в 2008 году компания подала патентную заявку на автостереоскопический экран с отслеживанием положения глаз зрителя, а в 2014 году ходили слухи о разработке подобного дисплея для iPhone, однако ни одна из этих технологий тогда не дошла до серийной реализации. Старший вице-президент по аппаратному инжинирингу и будущий глава Apple Джон Тернус в апреле 2026 года назвал объединение цифрового и физического мира неизбежностью, добавив, что пространственные вычисления находятся лишь на ранней стадии.