Apple готовит наушники, которые достанут до мозга

Александр

Сайт Patently Apple обнаружил свежий патент, полученный компанией Apple. В нём описаны наушники, которые могут с помощью различных датчиков анализировать активность головного мозга. Это позволит им снимать электроэнцефалографию (ЭЭГ), электромиографию (ЭМГ), электроокулографию (ЭОГ) и электрокардиограмму (ЭКГ) и выявлять заболевания головного мозга, глаз, сердца и других органов.

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В патенте приводятся иллюстрации, из которых становится понятно, что такие наушники будут выполнены в дизайне AirPods, а сенсоры предложено размещать на поверхности амбушюр. Электроды будут соприкасаться с наружным ухом или внешним слуховым каналом, отслеживая возникающие там биосигналы. Как указано в документе, наушники должны динамически подстраиваться к анатомическим особенностям пользователя, то есть необходимые измерения будут производиться с одинаковой эффективностью  у любого человека независимо от размера и формы его ушей.



Это лишь патент, поэтому нет никакой гарантии, что Apple сможет разработать подобные наушники и выпустить их в продажу. Если это всё же случится, у обладателей такой модели AirPods появится довольно серьёзный медицинский инструмент, позволяющий ежедневно следить за состоянием здоровья в динамике, а при ухудшении показателей можно будет оперативно обратиться к докторам, чтобы провести обстоятельное обследование.

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Комментарии

+4234
Gabriel
Смысл например ЭЭГ в том чтобы снять показатели с разных участков мозга, разных это значит то что электроды расползаются на голове.
Как они это собрались в ухе делать мне совсем не ясно.
Сегодня в 14:59
#
+4234
Gabriel Gabriel
* электроды располагаются…
Автозамена)
2 часа назад в 16:23
#
+194
Holldann
Должны будут стоить как полтора томографа
Сегодня в 15:17
#
Mers
+4525
Mers
Дураки. Зачем прикладывать палец, если уже есть часы? Поставьте в них датчик и продавайте в паре, двойной профит сразу😁
2 часа назад в 16:17
#
tellurian
+4914
tellurian
Надо шлем делать, а не наушники :)
🪖
2 часа назад в 16:32
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