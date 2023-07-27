Apple готовит наушники, которые достанут до мозга

Сайт Patently Apple обнаружил свежий патент, полученный компанией Apple. В нём описаны наушники, которые могут с помощью различных датчиков анализировать активность головного мозга. Это позволит им снимать электроэнцефалографию (ЭЭГ), электромиографию (ЭМГ), электроокулографию (ЭОГ) и электрокардиограмму (ЭКГ) и выявлять заболевания головного мозга, глаз, сердца и других органов.





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В патенте приводятся иллюстрации, из которых становится понятно, что такие наушники будут выполнены в дизайне AirPods, а сенсоры предложено размещать на поверхности амбушюр. Электроды будут соприкасаться с наружным ухом или внешним слуховым каналом, отслеживая возникающие там биосигналы. Как указано в документе, наушники должны динамически подстраиваться к анатомическим особенностям пользователя, то есть необходимые измерения будут производиться с одинаковой эффективностью у любого человека независимо от размера и формы его ушей.Это лишь патент, поэтому нет никакой гарантии, что Apple сможет разработать подобные наушники и выпустить их в продажу. Если это всё же случится, у обладателей такой модели AirPods появится довольно серьёзный медицинский инструмент, позволяющий ежедневно следить за состоянием здоровья в динамике, а при ухудшении показателей можно будет оперативно обратиться к докторам, чтобы провести обстоятельное обследование.