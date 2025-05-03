Apple готовит огромные изменения в честь 20-летия iPhone

Александр



Сайт The Information поделился свежими слухами относительно разработки новых смартфонов в компании Apple. Если они подтвердятся, то сначала инженеры уменьшат вырез для фронтальной камеры и переместят её, а в дальнейшем его вообще не будет.

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Предполагается, что в 2026 году будут выпущены iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, у которых фронтальная камера будет размещаться в небольшом круглом вырезе в левой части экрана. Датчики системы Face ID при этом будут скрыты под экраном.

К 2027 году Apple готовит кардинальные изменения в честь 20-летия линейки iPhone. В частности, к этому событию будет приурочен выпуск одной или нескольких моделей вообще без выреза для фронтальной камеры. Фронталка, скорее всего, будет невидимой — скрытой за матрицей экрана. Подобные устройства уже выпускают китайские производители, хотя это и не стало общепринятым трендом, поскольку такие камеры снимают хуже обычных.

Инсайдеры также поделились слухами относительно модели iPhone 17 Air. Она станет самым тонким смартфоном за всю историю Apple — с корпусом толщиной 5,5 мм. Ёмкость аккумулятора придётся уменьшить, и из-за этого Apple возобновит выпуск аккумуляторного чехла Smart Battery Case, производство которых было прекращено в 2021 году. У смартфона будут и другие компромиссы — например, основная камера всего лишь с одним датчиком и монофонический звук из динамика.
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Комментарии

Иван Попов
+1
Иван Попов
Такое чувство что Apple выпускает iPhone air чтобы на его базе протестировать платформу для будущего iPhone fold :) иначе вообще не вижу смысла в air
4 мая 2025 в 16:28
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tellurian
+2349
tellurian
Вы напишите новость дня:
для нового iPhone air сделают чехол-АКБ, так как хорошую батарейку не смогли поставить из-за толщины 😂😂😂
5 мая 2025 в 14:56
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