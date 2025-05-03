Apple готовит огромные изменения в честь 20-летия iPhone

Сайт The Information поделился свежими слухами относительно разработки новых смартфонов в компании Apple. Если они подтвердятся, то сначала инженеры уменьшат вырез для фронтальной камеры и переместят её, а в дальнейшем его вообще не будет.
К 2027 году Apple готовит кардинальные изменения в честь 20-летия линейки iPhone. В частности, к этому событию будет приурочен выпуск одной или нескольких моделей вообще без выреза для фронтальной камеры. Фронталка, скорее всего, будет невидимой — скрытой за матрицей экрана. Подобные устройства уже выпускают китайские производители, хотя это и не стало общепринятым трендом, поскольку такие камеры снимают хуже обычных.
Инсайдеры также поделились слухами относительно модели iPhone 17 Air. Она станет самым тонким смартфоном за всю историю Apple — с корпусом толщиной 5,5 мм. Ёмкость аккумулятора придётся уменьшить, и из-за этого Apple возобновит выпуск аккумуляторного чехла Smart Battery Case, производство которых было прекращено в 2021 году. У смартфона будут и другие компромиссы — например, основная камера всего лишь с одним датчиком и монофонический звук из динамика.
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