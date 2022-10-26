Apple готовит редизайн iCloud

Компания Apple начала тестировать обновлённый интерфейс веб-версии iCloud.
Редизайн облачного сервиса Apple предлагает пользователям настраиваемые плитки с предварительным просмотром фотографий, почты, заметок и документов. Такое нововведение напоминает виджеты в iOS 16 и обеспечивает более удобное взаимодействие с облаком.
Для сравнения, текущая версия iCloud выглядит слишком минималистично для 2022 года.
Помимо изменения главной страницы, Apple также слегка прокачала дизайн всех облачных приложений.
Принять участие в тестировании может любой желающий — для этого нужно войти под своим Apple ID на beta.icloud.com.
Редизайн облачного сервиса Apple предлагает пользователям настраиваемые плитки с предварительным просмотром фотографий, почты, заметок и документов. Такое нововведение напоминает виджеты в iOS 16 и обеспечивает более удобное взаимодействие с облаком.
Для сравнения, текущая версия iCloud выглядит слишком минималистично для 2022 года.
Помимо изменения главной страницы, Apple также слегка прокачала дизайн всех облачных приложений.
Принять участие в тестировании может любой желающий — для этого нужно войти под своим Apple ID на beta.icloud.com.
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