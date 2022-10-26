Apple iCloud

Apple готовит редизайн iCloud

Фархад

iCloud Beta 1

Компания Apple начала тестировать обновлённый интерфейс веб-версии iCloud.

Редизайн облачного сервиса Apple предлагает пользователям настраиваемые плитки с предварительным просмотром фотографий, почты, заметок и документов. Такое нововведение напоминает виджеты в iOS 16 и обеспечивает более удобное взаимодействие с облаком.

Для сравнения, текущая версия iCloud выглядит слишком минималистично для 2022 года.

iCloud old

Помимо изменения главной страницы, Apple также слегка прокачала дизайн всех облачных приложений.

Принять участие в тестировании может любой желающий — для этого нужно войти под своим Apple ID на beta.icloud.com.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Bazily
+257
Bazily
Снова китайцам все переделывать тоже. Не жалеет их Apple.
час назад в 21:26
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