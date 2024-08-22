Apple готовит самый инновационный MacBook с огромным сенсорным экраном, но его придётся подождать

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о первом ноутбуке Apple со складным экраном. Инсайдер заявил, что такой MacBook выйдет в конце 2027 или начале 2028 года.Первоначально компания нацеливалась на релиз в 2025 году, но его пришлось перенести из-за технических проблем с производством нужных дисплеев на 20,2 дюйма или 18,8 дюйма.По данным инсайдеров, в сложенном состоянии ноутбук одна половина экрана будет отображать полноразмерную клавиатуру, а в разложенном он будет функционировать как монитор, который можно использовать в сочетании с внешней клавиатурой и мышью.Куо отмечает, что LG Display должна была начать массовое производство панелей дисплеев для MacBook в конце 2025 года, но теперь Apple отменила заказы на 20,2-дюймовые дисплеи, оставив только 18,8-дюймовые.Вместе с тем Куо заявил, что Apple пока не планирует выпускать складной ‌iPad.