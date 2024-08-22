Apple готовит самый инновационный MacBook с огромным сенсорным экраном, но его придётся подождать

Фархад
MacBook Fold // De Rosa Concept

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о первом ноутбуке Apple со складным экраном. Инсайдер заявил, что такой MacBook выйдет в конце 2027 или начале 2028 года.

Первоначально компания нацеливалась на релиз в 2025 году, но его пришлось перенести из-за технических проблем с производством нужных дисплеев на 20,2 дюйма или 18,8 дюйма.

По данным инсайдеров, в сложенном состоянии ноутбук одна половина экрана будет отображать полноразмерную клавиатуру, а в разложенном он будет функционировать как монитор, который можно использовать в сочетании с внешней клавиатурой и мышью.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Куо отмечает, что LG Display должна была начать массовое производство панелей дисплеев для MacBook в конце 2025 года, но теперь Apple отменила заказы на 20,2-дюймовые дисплеи, оставив только 18,8-дюймовые.

Вместе с тем Куо заявил, что Apple пока не планирует выпускать складной ‌iPad.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Эти четыре символа заглючат ваш iPhone
Apple обновила Beats Studio Pro, и пропускать это не стоит
Apple Music раздает подписку бесплатно

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1680
tellurian
Не проще сделать спец версию МАС ОС для айпада?
Ведь такой ноут будет дорогим и спроса высокого не будет.
46 минут назад
#

Читайте также