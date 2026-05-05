Apple готовит шесть новых моделей iPhone: три осенью и три следующей весной

Слухи о переносе сроков выпуска базовой модели iPhone 18 продолжают появляться. Несколько авторитетных источников, включая Bloomberg и аналитика Минг-Чи Куо, сходятся во мнении, что базовый iPhone 18 не появится на традиционной сентябрьской презентации в этом году. Его анонс и начало продаж ожидают только весной 2027 года, примерно на полгода позже обычного графика. Новые доказательства в пользу этого сценария представил китайский инсайдер Fixed Focus Digital, имеющий связи в цепочке поставок Apple.

По данным инсайдера, компания Apple продлила производственный цикл базового iPhone 17 сверх обычных сроков и даже расширила мощности. Обычно к осени выпуск текущего поколения постепенно сворачивают, чтобы освободить линии для новинок, но сейчас объёмы увеличиваются в расчёте на более длительный период продаж. Это необходимо для поддержания стабильных поставок как минимум до крупной китайской распродажи 11.11, что указывает на отсутствие прямого преемника в конце года.Осенняя линейка 2026 года, по слухам, будет состоять только из трёх устройств: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Ultra. Следующей весной (предположительно в марте или апреле 2027 года) может выйти сразу три модели: iPhone 18, более доступный iPhone 18e и второе поколение iPhone Air. По данным того же Fixed Focus Digital, базовая версия может получить упрощенные производственные процессы в рамках стратегии экономии, что сблизит её по характеристикам с моделью 18e. Сам инсайдер не считается абсолютно надёжным источником, однако его данные часто подтверждаются другими источниками утечек.