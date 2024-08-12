Apple готовит сразу три новые модели Vision Pro: очень дешёвую, очень удобную и очень мощную

Фархад
Apple Glass

Несмотря на провальные продажи Apple Vision Pro, команда Тима Кука продолжает работать как над бюджетной версией гарнитуры, так и над моделью второго поколения, параллельно развивая проект умных очков.

По данным Bloomberg, сейчас Apple активно работают над двумя девайсами: Apple Vision Pro 2-го поколения и дешёвой модели, которая будет называться просто Apple Vision. Доступная версия шлема выйдет уже в 2025 году, а у Apple Vision Pro 2 и Apple Glass — пока нет точных сроков запуска.

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Bloomberg также отмечает, что компании пришлось отложить релиз умных очков с дополненной реальностью «из-за технических проблем», хотя изначально они могли выйти до Vision Pro.

Пока неясно, какие изменения Apple внесёт в бюджетный Apple Vision, но Марк Гурман считает, что девайс будет стоить дешевле $1500.
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Источник:
9to5Mac
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