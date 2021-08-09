По данным инсайдеров, в этом году компания Apple выпустит вторую модель Mac mini с процессором M1X её собственной разработки. Помимо нового процессора, этот компьютер будет содержать ещё несколько улучшений.
Инсайдеры слили схематическое изображение корпуса этой новинки. Судя по этой схеме, у этой модели Mac mini будет более тонкий корпус, чем у предыдущих, и гораздо более богатый набор портов. У компьютера будет магнитный штекер питания, четыре порта Thunderbolt, два порта USB Type-A, разъём Ethernet для подключения проводного интернета и полноразмерный HDMI-выход. Также сообщается, что объём оперативной памяти будет составлять до 32 ГБ, она будет распределяться между вычислительными задачами и графическим чипом.
Предполагается, что Apple выпустит новую модель Mac mini в конце октября или начале ноября. Если с производством новинки возникнут проблемы (а это вполне возможно с учётом дефицита чипов в Китае), её выпуск может быть отложен на начало 2022 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru