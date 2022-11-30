Apple MacBook

Apple готовится к анонсу нового сверхмощного MacBook

Фархад

M2-macbook-pro

В базе синтетических тестов производительности Geekbench впервые засветился новый компьютер Mac с ещё не анонсированным чипсетом M2 Max.

Согласно Geekbench, протестированный компьютер с идентификатором «Mac14,6» оснащён чипом M2 Max с 12-ядерным процессором и 96 ГБ объединённой памяти. Скорее всего, речь идёт об обновлённом MacBook Pro. Текущее поколение 14- и 16-дюймовых ноутбуков предлагает максимум 64 ГБ памяти, а топовый Mac Studio на M1 Ultra — до 128 ГБ.

Стоит отметить, что чип ‌M2‌ Max показал небольшой прирост производительности по сравнению с предшественником — он набрал 1853 и 13 855 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, чип M1 Max выдаёт результат в 1755 и 12 333 баллов.

По слухам, чипы ‌M2 Pro и M2 Max будут построены по 3-нм техпроцессу, что обеспечит прирост производительности при снижении энергопотребления.

Ожидается, что Apple выпустит новые ноутбуки в первом квартале 2023 года.

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Источник:
MacRumors
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