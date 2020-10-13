





Apple анонсировала компактную версию умной колонки HomePod, которая получила обозначение mini. По аналогии со старшей моделью новинка покрыта сетчатой тканью и доступна в черном и белом цвете.В верхней части устройства расположена сенсорная панель для управления функциями колонки. Новая модель получила более сферическую форму по сравнению с оригиналом. HomePod mini оснащается процессором S5, который также используется в смарт-часах Apple Watch Series 5 и SE.Колонка получила широкополосный динамический драйвер с двумя пассивными излучателями для воспроизведения низких частот. Звук передается на 360 градусов вокруг устройства. Сообщается о возможности объединять устройства в стереопары. Помимо этого в HomePod mini используются чипы U1.Во время анонса Apple объявила, что в конце этого года появится поддержка сторонних музыкальных сервисов, среди которых Spotify, Pandora, Amazon Music и другие.Новая функция «Интерком» позволит пользователям, у которых несколько устройств HomePod в разных комнатах общаться с их помощью. Сообщения внутренней связи также будут отображаться на подключенных iPhone, iPad и Apple Watch.HomePod выполняет роль центрального узла для умных устройств HomeKit, позволяя пользователям управлять такими вещами, как освещение, двери и многим другим. Стоимость mini составит 99 долларов, предварительные заказы начнутся 6 ноября, а в продажу новинка поступит 16 ноября.