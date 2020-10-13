





Apple представила iPhone 12, 12 mini и 12 Pro. Все новинки получили поддержку сетей пятого поколения (5G). Технология работы с быстрым беспроводным стандартом отличается от других смартфонов благодаря высокой скорости и режиму Smart Data.Поддержка сетей 5G на iPhone 12 станет доступна пользователям во множестве стран благодаря сочетанию технологий аппаратного и программного обеспечения. Напомним, сети пятого поколения значительно увеличивают скорость скачивания и выгрузки, снижают показатель отклика в онлайн-играх и позволяют работать с контентом в высоком разрешении в режиме реального времени. Таким образом отпадает необходимость в подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.Модельный ряд iPhone 12 поддерживает большинство самых распространенных диапазонов 5G. Смартфоны предназначенные для рынка США смогут работать с миллиметровыми волнами, а это очень высокие частоты, связь на которых достигает скорости 4 Гбит в секунду.В смартфонах iPhone 12 используется режим Smart Data. Это интеллектуальная функция, позволяющая увеличивать срок работы без подзарядки. Она в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.Теоретически модельный ряд iPhone 12 сможет показать наиболее длительный показатель времени автономной работы в сетях пятого поколения по сравнению с устройствами конкурентов за счет своего программного и аппаратного комплекса. Пока это всё звучит прекрасно «на бумаге», поэтому остается дождаться поступления новинок в продажу и соответственно первых тестов.