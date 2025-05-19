Apple исправляется: стратегия, которая бесила всех, уйдет в прошлое

Артем
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Больше никаких обманутых ожиданий.

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По словам Марка Гурмана и Дрейка Бреннета из Bloomberg, Apple прекратит анонсировать новые функции если те не готовы к запуску, как минимум через несколько месяцев. Эту информацию журналисты раскрыли в своем отчете о недостатках искусственного интеллекта Apple.

Судя по всему, новую стратегии приняли переноса продвинутой версии Siri на базе Apple Intelligence, которая была представлена на WWDC 2024. Расширенные возможности обещали развернуть в течение 2025 года, чего до сих пор не произошло в полной мере.

Аналогичная ситуация сложилась с обновленными функциями CarPlay Ultra, официальный анонс которых прозвучал еще 2022 году, но до пользователей они добрались лишь неделю назад.
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Источник:
Macrumors
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