Apple исправляется: стратегия, которая бесила всех, уйдет в прошлое

Больше никаких обманутых ожиданий.
Судя по всему, новую стратегии приняли переноса продвинутой версии Siri на базе Apple Intelligence, которая была представлена на WWDC 2024. Расширенные возможности обещали развернуть в течение 2025 года, чего до сих пор не произошло в полной мере.
Аналогичная ситуация сложилась с обновленными функциями CarPlay Ultra, официальный анонс которых прозвучал еще 2022 году, но до пользователей они добрались лишь неделю назад.
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