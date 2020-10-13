После презентации линейки iPhone 12 в российском интернет-магазине Apple произошли изменения. Модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max были убраны из продажи (вероятно, чтобы не мешать реализации новинок), а iPhone 11 по-прежнему доступен.
Цены на предыдущие модели iPhone в России не изменились, хотя в США они по традиции были значительно снижены. Видимо, сказалось ослабление рубля, ведь за год российская валюта просела по отношению к доллару и евро примерно на 15%.
Мы также заметили, что в интернет-магазине Apple подорожали беспроводные наушники AirPods Pro. Ещё недавно они продавались за 20 990 рублей, а теперь стоят 24 990 рублей. Видимо, компания ожидает повышенного спроса на них, ведь комплектных наушниках в новых и прошлогодних моделях iPhone не будет. Не исключено, что выросли цены и на некоторые другие товары.Зарядный адаптер тоже был исключён из комплектации смартфонов, но эти аксессуары в интернет-магазине Apple, как ни странно, подешевели. 18-ваттный зарядник, представленный 15 сентября на презентации «Время летит», раньше стоил 2939 рублей, а сейчас его можно приобрести за 1990 рублей.
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Цены на предыдущие модели iPhone в России не изменились, хотя в США они по традиции были значительно снижены. Видимо, сказалось ослабление рубля, ведь за год российская валюта просела по отношению к доллару и евро примерно на 15%.
Мы также заметили, что в интернет-магазине Apple подорожали беспроводные наушники AirPods Pro. Ещё недавно они продавались за 20 990 рублей, а теперь стоят 24 990 рублей. Видимо, компания ожидает повышенного спроса на них, ведь комплектных наушниках в новых и прошлогодних моделях iPhone не будет. Не исключено, что выросли цены и на некоторые другие товары.
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Ну чувствуется, что в apple маркетологи и менеджеры не просто так едят свой хлеб.
Нужно ещё и кабеля поубирать в следующий раз(безпроводную зарядку же выпустили