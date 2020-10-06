Компания Apple убрала из продажи все наушники и колонки сторонних брендов, в том числе от Sonos, Bose, Audeze, Jaybird и Logitech. Об этом рассказало издание Bloomberg.
Акустика конкурентов больше не продаётся ни в интернет-магазине, ни в физических магазинах Apple в некоторых странах, и причины этого решения никак не разъясняются. В России пока без изменений — в российском интернет-магазине Apple по-прежнему можно приобрести наушники и колонки Bose, а акустики других брендов там нет, но её не было и раньше.
В 2014 году Apple убрала из продажи носимую электронику Fitbit незадолго до анонса собственных смарт-часов. Не исключено, что и сейчас компания подготавливает почву для выпуска собственных продуктов, продаже которых могли бы помешать устройства конкурентов. По слухам, Apple планирует выпустить полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio со сменными компонентами, благодаря которым их можно использовать как в повседневной жизни, так и при занятии спортом. Кроме того, компания может представить миниатюрную версию умной колонки HomePod.
Поскольку наушники и колонки сторонних брендов уже исчезли из каталога Apple, новые анонс новых устройств компании, которые займут их место, может состояться в ближайшие дни или даже часы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru