Apple изменила рекламу iPhone 14, чтобы избежать обвинений в расизме

Компания Apple обновила рекламные ролики iPhone 14 и iPhone 14 Plus во всех социальных сетях и на YouTube — пришлось заглушить голос Идриса Эльбы, чтобы не попасть в скандал с расовой дискриминацией.В оригинальной рекламе использовался фрагмент песни «Biggest» Идриса Эльбы. Однако произношение этого слова в треке привело к тому, что некоторым людям послышалось расовое оскорбление на букву «Н». Кстати, первые замечания Apple получила сразу после выхода ролика в сентябре.Спустя два месяца компания полностью удалила вокал Эльбы из саундтрека к рекламе. Теперь ролик выглядит совсем не так, как задумывался изначально — в звуковой дорожке больше нет акцента на «большущий» iPhone 14 Plus. Сделано это было лишь для того, чтобы избежать непреднамеренной путаницы слов, на которую пользователи соцсетей обратили внимание.