iPhone Apple

Apple изменила рекламу iPhone 14, чтобы избежать обвинений в расизме

Фархад

iPhone 14 plus

Компания Apple обновила рекламные ролики iPhone 14 и iPhone 14 Plus во всех социальных сетях и на YouTube — пришлось заглушить голос Идриса Эльбы, чтобы не попасть в скандал с расовой дискриминацией.

В оригинальной рекламе использовался фрагмент песни «Biggest» Идриса Эльбы. Однако произношение этого слова в треке привело к тому, что некоторым людям послышалось расовое оскорбление на букву «Н». Кстати, первые замечания Apple получила сразу после выхода ролика в сентябре.


Спустя два месяца компания полностью удалила вокал Эльбы из саундтрека к рекламе. Теперь ролик выглядит совсем не так, как задумывался изначально — в звуковой дорожке больше нет акцента на «большущий» iPhone 14 Plus. Сделано это было лишь для того, чтобы избежать непреднамеренной путаницы слов, на которую пользователи соцсетей обратили внимание.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+48
arnikrock
скоро от сша, канады и европы ничего может не остаться
час назад в 16:23
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+443
samOsebe
как достали эти надуманности и дешевая политкорректность
55 минут назад
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