Компания Apple славится тщательно продуманным подходом к проектированию своих устройств, но даже ей иногда приходится менять их дизайн, чтобы соответствовать духу времени. По данным аналитика Минг-Чи Куо, в 2021 году Apple пересмотрит внешний вид гаджетов сразу в нескольких категориях.
Минг-Чи Куо ожидает, что во второй половине 2021 года Apple выпустит несколько моделей MacBook с переработанным дизайном. Какие изменения будут внесены и как они повлияют на способ взаимодействия с устройствами, пока неизвестно. В последние несколько лет компания почти не меняет дизайн своих ноутбуков, хотя и совершенствует их — делает более лёгкими и устраняет недостатки в клавиатуре. Основные изменения до сих пор касались лишь начинки. Например, этой осенью Apple выпустила MacBook Air и MacBook Pro с собственным процессором M1 на базе ядер ARM, сочетающий в себе десктопную производительность с энергоэффективностью мобильных устройств.
По словам Минг-Чи Куо, следующей осенью Apple также представит новые модели смарт-часов Apple Watch с изменённым дизайном. Что изменится — аналитику пока неизвестно, никаких прогнозов и предположений по этому поводу он не даёт.
Ранее сообщалось, что Apple собирается поменять дизайн своих беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro. E «базовой» модели AirPods будет примерно такой же дизайн, как у более продвинутой и дорогой AirPods Pro — с коротким «стебельком» для микрофона и сменными силиконовыми амбушюрами разных размеров. Активное шумоподавление у этой модели не появится, зато время автономной работы будет увеличено. Внешность AirPods Pro будет изменена в сторону более округлой формы без «стебелька» — как у большинства TWS-наушников других производителей. Эти изменения могут привнести небольшую путаницу, ведь обычные AirPods в новом исполнении будут выглядеть как AirPods Pro. Зато обновлённую модель AirPods Pro не спутать с другими наушниками Apple, ведь они получат совершенно новый дизайн и избавятся от торчащего из уха корпуса, который подвергается критике с момента выхода самых первых AirPods.
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