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Apple напомнила разработчикам о необходимости обновить приложения, добавив поддержку функции AppTrackingTransparency, до выпуска iOS 14.5. 

AppTrackingTransparency — это инструмент для защиты данных пользователей и предотвращения слежки от нежелательных приложений на других веб-сайтах и ​​в других приложениях. С ним программа запрашивает доступ к данным со сторонних источников. Они будут ей недоступны, пока пользователь не даст согласие. 

Разработчики должны обновить приложения, добавив поддержку нового инструмента, в течение нескольких недель. В противном случае они перестанут соответствовать требованиям Apple. Какие последуют санкции, компания не сказала. 

Это необходимо для всех приложений, начиная с iOS 14.5, iPadOS 14.5 и tvOS 14.5. Когда именно придет обновление, неизвестно. Сейчас эти версии операционной системы находятся на стадии бета-тестирования.


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Источник:

New York Times New York Times

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