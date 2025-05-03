Apple кардинально изменит схему выпуска смартфонов

Александр



По сведениям The Information, компания Apple планирует изменить цикл появления её смартфонов в продаже. До сих пор флагманские модели iPhone традиционно выпускались осенью, а недорогие модели в другие периоды, без привязки к определённым месяцам.

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Новая дорожная карта Apple предполагает выпуск новинок в такой последовательности:

 — Вся линейка iPhone 17 — осень 2025 года
 — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air и складной iPhone — осень 2026 года
 — iPhone 18 и iPhone 18e — весна 2027 года

Из графика очевидно, что Apple планирует выпускать базовые и урезанные модели iPhone весной, а флагманские модификации осенью. Изменение в схеме продиктовано разработкой складной модели iPhone. Вероятно, в Apple посчитали, что одновременный выпуск всех устройств плохо скажется на продажах, поскольку покупатели запутаются в этом многообразии. Кроме того, разделение цикла выпуска на два этапа позволит сбалансировать доходы компании.
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