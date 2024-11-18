Apple хоронит устройство с многолетней историей

Артем


Оно пригодилось многим и помогало сэкономить на покупке наушников.

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Речь идет об адаптере Apple Lightning — 3,5-мм. Apple начала продавать переходник вместе с iPhone 7, когда тот лишился привычного разъема, чтобы переход на беспроводные варианты не был столь радикальным. Также к нему подключались наушники сторонних производителей, что позволяло выбрать более качественное звучание или сэкономить на покупке гаджета. Вплоть до выхода iPhone XS и XR, аксессуар шел в комплекте со смартфонами.



Сейчас Apple сосредоточилась на производстве аналогичного адаптера с портом USB-C для iPhone 15 и iPhone 16. Однако для владельцев iPhone с портом Lightning, сертифицированные проводки уходят в прошлое — товар исчез с официального сайта Apple и Amazon в США.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+462
Дмитрий Могучев
До сих пор такой живой адаптер у меня впрочем как и айфон 7.
2 часа назад в 10:45
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tellurian
+2061
tellurian
Есть много аналогов, да и уже не так много людей ходят с такими наушниками.
час назад в 11:38
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