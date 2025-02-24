Apple хотела скрыть ключевой плюс iPhone 16e

Технология чипа С1 еще недостаточно раскрыта и может принести убытки и плохую славу компании.
По мнению журналиста сомнения вызывали несколько аспектов. Во-первых, несмотря на то, что чип С1 разрабатывался силами купертиновцев в течение семи лет, Apple опасается, что Qualcomm потребует роялти за использование ее технологий. Во-вторых, поскольку на данном этапе С1 уступает чипам от Qualcomm, блогеры начнут сравнивать их между собой, что естественно приведет к нелестным отзывам в сети.
Гурман напомнил, что потенциал чипа C1 все еще не раскрыт. В итоге Apple планирует объединить компонент модема с процессором, что поможет повысить энергоэффективность и снизить затраты на производство, но произойдет это не раньше 2028 года.
Также известно, что компания уже тестирует чип C2, выход которого ожидается в 2026 году в более дорогих iPhone. И только с выходом C3 Apple надеется, что сможет превзойти возможности модема Qualcomm.
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