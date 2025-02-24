Apple хотела скрыть ключевой плюс iPhone 16e





Технология чипа С1 еще недостаточно раскрыта и может принести убытки и плохую славу компании. Технология чипа С1 еще недостаточно раскрыта и может принести убытки и плохую славу компании. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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19 февраля Apple представила новый iPhone 16e, который позиционируется как доступный вариант смартфона с некоторыми заниженными характеристиками в сравнении с базовой версией. Его главным нововведением стал модем на чипе С1 собственного производства. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания Apple до конца не была уверена, стоит ли делать ставку на продвижение модели через новый компонент.По мнению журналиста сомнения вызывали несколько аспектов. Во-первых, несмотря на то, что чип С1 разрабатывался силами купертиновцев в течение семи лет, Apple опасается, что Qualcomm потребует роялти за использование ее технологий. Во-вторых, поскольку на данном этапе С1 уступает чипам от Qualcomm, блогеры начнут сравнивать их между собой, что естественно приведет к нелестным отзывам в сети.Гурман напомнил, что потенциал чипа C1 все еще не раскрыт. В итоге Apple планирует объединить компонент модема с процессором, что поможет повысить энергоэффективность и снизить затраты на производство, но произойдет это не раньше 2028 года.Также известно, что компания уже тестирует чип C2, выход которого ожидается в 2026 году в более дорогих iPhone. И только с выходом C3 Apple надеется, что сможет превзойти возможности модема Qualcomm.