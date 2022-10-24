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Apple хотела выпустить бюджетный iPad в пластиковом корпусе

Фархад

iPad 10


Компания Apple рассматривала возможность выпуска недорогой модели iPad с пластиковым корпусом и комплектной клавиатурой, сообщает Bloomberg.

По словам журналиста Марка Гурмана, такой планшет мог составить конкуренцию хромбукам, которые используются в школах и других образовательных учреждениях, но в Купертино отказались от реализации этой идеи. Инсайдер предполагает, что стоимость пластикового iPad с клавиатурой не превысила бы $500.

Напомним, на прошлой неделе Apple представила iPad 10-го поколения с плоскими гранями, изменённым расположением селфи-камеры, сканером Touch ID в кнопке питания, чипом A14 Bionic и портом USB-C. Новинка стоит от $449 за базовую конфигурацию, что на $120 дороже предшественника, а фирменный чехол с клавиатурой и трекпадом — $249. Такой комплект обойдётся в $698.

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Источник:
MacRumors
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