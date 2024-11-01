Apple кинула владельцев самых дорогих компьютеров: новый MacBook Pro оказался мощнее Mac Pro

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В базе синтетических тестов производительности Geekbench 6 появились первые оценки топового чипа M4 Max с 16 ядрами ЦП. Спойлер: он на 25% мощнее суперфлагманского M2 Ultra с 24-ядерным процессором.Согласно Geekbench, новые MacBook Pro с чипами M4 Max (16 ядер ЦП) набирают 26 675 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения: Mac Studio с чипом M2 Ultra (24 ядра ЦП) выдаёт средний результат в 21 350 баллов. Но самое интересное, что даже Mac mini с M4 Pro (14 ядер ЦП) набирает 22 090 баллов в многоядерном режиме. Согласитесь, что результаты новой линейки чипов просто поражают. При этом разница между Mac Studio/Mac Pro с M2 Ultra и MacBook Pro/Mac mini на M4 Pro — всего год.Теперь остаётся посмотреть, как они справляются с играми и прочей нагрузкой в реальной жизни.