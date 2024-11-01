Apple кинула владельцев самых дорогих компьютеров: новый MacBook Pro оказался мощнее Mac Pro

Фархад
M4

В базе синтетических тестов производительности Geekbench 6 появились первые оценки топового чипа M4 Max с 16 ядрами ЦП. Спойлер: он на 25% мощнее суперфлагманского M2 Ultra с 24-ядерным процессором.

Согласно Geekbench, новые MacBook Pro с чипами M4 Max (16 ядер ЦП) набирают 26 675 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения: Mac Studio с чипом M2 Ultra (24 ядра ЦП) выдаёт средний результат в 21 350 баллов. Но самое интересное, что даже Mac mini с M4 Pro (14 ядер ЦП) набирает 22 090 баллов в многоядерном режиме. Согласитесь, что результаты новой линейки чипов просто поражают. При этом разница между Mac Studio/Mac Pro с M2 Ultra и MacBook Pro/Mac mini на M4 Pro — всего год.

Теперь остаётся посмотреть, как они справляются с играми и прочей нагрузкой в реальной жизни.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4796
Carter_Mayers
Логично, два поколения спустя, пусть хоть Ultra, хоть Super Max Pro. Время и технологии не стоят на месте, особенно в случае с Apple
Сегодня в 19:05
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+3
Роман Николаевич
А теперь представьте сколько попугаев будет у М4 Ultra??
2 часа назад в 19:56
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