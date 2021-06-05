Apple анонсирует крупные обновления приложений Safari, Health, Maps и iMessage на конференции WWDC 2021 в июне. Об этом сообщает репортер The Wall Street Journal Йоанна Стерн.Какие именно нововведения появятся в браузере, мессенджере и приложении для отслеживания физической активности, репортер не уточнила. Она отметила, что сервисы — основная причина, почему пользователи продолжают покупать продукцию Apple.«Вы продолжаете покупать и использовать продукцию Apple. Все потому, что это обнесенный стеной сад c лучшим дизайном в мире. Моя последняя колонка — о том, почему жизнь в саду чертовски хороша и... не так хороша, как кажется. На следующей неделе в рамках WWDC стены станут еще выше. Я слышала, что на следующей неделе будут представлены крупные обновления для Safari, Health, Maps и iMessage», — пишет Стерн.В прошлом году крупно обновились приложения Siri и CarPlay. Голосовой помощник предстал в новом дизайне — он стал отображаться не весь экран, а в конкретной области, и начал отвечать на вопросы в виде карточек, которые тоже отображаются в окне. В CarPlay была добавлена функция CarKey. Это возможность разблокировать автомобиль с помощью iPhone. Также появилось приложение Apple Translate. Оно расшифровывает и переводит вашу речь на 11 языках, включая русский.iMessage последний раз крупно обновились в 2019 году с выходом iOS 13. Там появились изображения профилей в стиле WhatsApp и Facebook Messenger и отображаемые имена, что позволило пользователям делиться своими именами и фотографиями с другими. В том же обновлении Safari позволил выставлять настройки для каждого сайта, появились шорткаты, менеджер загрузок.