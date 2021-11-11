Samsung Electro-Mechanics, подразделение южнокорейской компании, является поставщиком корпуса FC-BGA для процессора M1. Об этом сообщает Patently Apple.  

Компания планирует расширить применение процессоров семейства Apple Silicon, южнокорейская компания планирует остаться поставщиком комплектующих для этого продукта. 

Процессоры Apple применяются в ее компьютерах и в iPad Pro. В будущем его планируется использовать и для серверов, что более прибыльно, отмечает издание. 

Кажется, обе стороны видят перспективу в направлении. Samsung Electro-Mechanics недавно потратила 1,1 триллиона вон на бизнес по производству микросхем. Эта сумма вдвое превышает годовой доход компании FC-BGA в размере около 500 миллиардов вон. 

Это далеко не единственный случай, когда Samsung изготавливала комплектующие для прямого конкурента. OLED-экраны в iPhone, начиная с модели X, поставляет именно южнокорейская компания. 


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