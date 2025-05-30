Apple меняет правила игры: зачем нужна iOS 26, и как это повлияет на iPhone?

Совсем скоро Apple расскажет о своей обновленной «операционке», предназначенной для нового поколения устройств. Если верить инсайдерам, на этот раз нас ждет не просто набор новых функций и свежий интерфейс, а изменение самой системы нумерации. Вместо ожидаемого iOS 19 компания представит iOS 26 — и это не ошибка. С переходом к новой схеме Apple начнет привязывать номера версий к временному периоду — то есть к году. Так в 2025 году появится iOS 26, в 2026 — iOS 27 и так далее. Обновление затронет и другие платформы: macOS, watchOS, visionOS. Но что, если «купертиновцы» пойдут дальше, и к своему юбилею изменят привычную последовательность самого «айфона»? Звучит сомнительно, но такое уже случалось с iPhone X.
Почему Apple отказывается от привычной логики?
На первый взгляд, идея кажется здравой: синхронизировать названия всех ОС между собой, избавившись от путаницы. Сейчас на рынке одновременно существуют iOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 2 — разобраться, какая из систем новее или какому устройству она соответствует, не так уж просто. С новым подходом Apple надеется упростить восприятие для пользователей. iOS 26 выйдет в 2025 году, iOS 27 — в 2026-м. Все логично и прозрачно, если рассчитывать, что каждая прошивка захватывает сразу два разных полугодия.
А что насчет iPhone?
Вот здесь начинается самое интересное. Если «операционка» привязана к году, логично предположить, что и iPhone со временем может пойти тем же путем. Сейчас мы ожидаем iPhone 17, в 2026 году будет iPhone 18, а в 2027 — iPhone 19. Но 2027 год — это 20-летие iPhone. Неужели юбилейный смартфон будет называться iPhone 19?
Учитывая, как Apple подошла к 10-летию в 2017 году, когда пропустила номер 9 и выпустила iPhone X, можно полагать, что и на этот раз компания изменит схему. Возможно, iPhone 20, возможно — что-то совершенно новое.
Есть ли альтернатива?
У Apple уже есть успешные схемы нейминга других продуктов без конкретных чисел. Например, MacBook Air не нумеруется, но на официальном сайте он обозначается как MacBook Air (M4, 2025). В теории подобный подход применим и к iPhone — просто iPhone (2025). Но здесь возникает другая проблема: ОС все равно будет бежать впереди паровоза. iPhone 2025 года получит iOS 26, а не iOS 25. Связка не самая очевидная.
Или пойти по пути iPad: там давно используются поколения — 5-е, 6-е, 7-е и так далее. Позже Apple начала выделять модели по чипу — A16, A17 Pro, M2. Но для iPhone такая схема вряд ли подойдет: один и тот же чип используется в разных моделях — «база», Pro и Pro Max. Отсюда выходит: iPhone (A19), iPhone Pro (A19) — и снова путаница.
Значит останется ли все как есть?
Не исключено. Исторически сложилось так, что Apple никогда не была последовательной. Линейки iPhone, iPad и Mac развивались независимо друг от друга, и, возможно, компания не стремится к абсолютной унификации.
Одно можно сказать точно: если Apple меняет нумерацию iOS на глазах у миллионов пользователей, значит, внутри компании минимум идет переосмысление всей продуктовой структуры. И, возможно, вскоре мы станем свидетелями новой мини-эры Apple.
Если инсайдеры не соврали, 9 июня на конференции WWDC 2025 Apple официально представит iOS 26. Именно в этот день мы впервые услышим, как компания расскажет о смене вектора операционных систем и чего стоит ожидать от следующего поколения iPhone.
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